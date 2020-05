Occupato l'ex centro migranti di via del Frantoio. Il video dei residenti: "Ora allarme Covid"

"Bomba sanitaria in periodo Covid: occupato l’ex centro migranti sgomberato nel 2018 di via del Frantoio, nel quartiere Tiburtino III, nel IV Municipio di Roma, chi controlla in che condizioni vivono?". L'appello dei residenti, con la prova dell'avvenuta occupazione nel video girato con il telefonino dai cittadini del quartiere a est di Roma, tra Pietralata e Colli Aniene. Nel video si vedono gli immigranti con mascherina e sacchi neri che percorrono via del Frantoio e poi entrano da un foro praticato nella rete, perché ci sono i lucchetti al cancello della struttura sgomberata nel 2018 dopo le numerose proteste dei residenti supportati da Casa Pound Italia, che fecero registrare tensioni con gli antagonisti intervenuti invece a supporto dei migranti.

"Dopo due anni dallo sgombero dell’edificio che ospitava il centro Sprar e un presidio della Croce Rossa, lo stabile abbandonato al degrado e mai riqualificato, come invece chiedevano i residenti, è stato occupato da alcuni immigrati africani” denuncia Marco Continisio, presidente del comitato di quartiere "Tiburtino III Millennio" che annuncia "dure proteste già da oggi, soprattutto perché siamo in un periodo di emergenza sanitaria e non possiamo permetterci l’arrivo di persone non controllate e non identificate: chiediamo che le istituzioni controllino in quale condizioni igienico sanitarie vivono all'interno della struttura abbandoanta, a tutela della loro salute e di quella dei residenti, perché queste persone circolano per le strade del quartiere".