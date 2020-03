Joan Baez canta Gianni Morandi. E lui si "imbuca" nel duetto virtuale

La leggenda del folk Joan Baez ha reso omaggio agli italiani che hanno cantato in balcone nei primi giorni del lockdown per il coronavirus cantando in diretta su Facebook "Un mondo d'amore", la canzone portata al successo da Gianni Morandi. Il cantante bolognese ha così replicato con un video in cui si inserisce nella performance della Baez in una sorta di duetto virtuale.

"La grande Joan Baez, dalla sua casa in California, ha voluto rendere omaggio agli italiani che cantano dai balconi. Lo ha fatto cantando questa canzone in italiano. Oggi ho provato a creare questo duetto virtuale, fra due persone che vivono a migliaia di chilometri di distanza...", ha scritto su Facebook Morandi. Il risultato non è particolarmente fluido, ma i fan di Morandi hanno apprezzato.