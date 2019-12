Metti Vasco Rossi a passeggio in incognito per le strade di Bologna. A Piazza Maggiore canticchia "Sto pensando a te" con le cuffiette nelle orecchie. Posta tutto su Instagram e regala ai fan un retroscena sulla nascita del testo e della musica di uno dei suoi brani più famosi.

"Ricordo quando, a Los Angeles, quel semplice giro di accordi che Saverio Principini ripeteva con la chitarra nel salone di casa mia - racconta sul web il Komandante - mi ispirò la melodia (e il testo) di “Sto pensando a te”. Ora i tantissimi fan del Blasco non potranno far finta di non saperlo.