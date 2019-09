Ecco le "Carote" di Nuela. A X Factor non si tengono: genio!

A “X Factor” le carote si guadagnano la standing ovation del pubblico e i quattro sì dei giudici Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel. Emanuele Crisanti, in arte Nuela, 16 anni appena, si è presentato sul palco del talent show, in onda ogni giovedì alle 21.15 su SkyUno, e ha intonato la canzone “Carote”.

All’inizio qualche risatina, poi l’illuminazione che dietro a quello strambo testo si possa nascondere il nuovo Max Gazzè. Per la Maionchi “il testo è interessante e vale la pena indagare di più su di te”, per Sfera Ebbasta “è un lampo di genio”. Il ragazzo vola ai bootcamp così come il suo inedito. Il brano è stato scritto un anno fa, il video originale è l’apoteosi del trash visionario e finora ha ottenuto circa 30.000 visualizzazioni su Youtube, mentre la clip da “X Factor” (www.xfactor.sky.it) ha conquistato oltre 240.000 visualizzazioni (Nuela a X Factor, immagini concesse da Sky).