Siparietto a luci rosse a "Pomeriggio Cinque". Barbara d'Urso invita il giovanissimo youtuber Denis Dosio a fare un provino per Lory Del Santo, regista del capolavoro trash "The Lady", e scatta la gaffe degna del primissimo posto dei Nuovi Mostri di "Striscia La Notizia". Denis Dosio deve cercare di rimorchiare la d'Urso e il ragazzo tanto bello quanto simpatico commette un imperdonabile scivolone: "Ciao tesoro, conosco un posticino qui dietro. So che ti piace il pesce! Ti porto a mangiare il pesce". Imbarazzo e sorrisi, ma Dosio riesce a peggiorare la situazione: "Non intendevo quel pesce...". Beata gioventù.