Prima e dopo. Audrey Chabloz, incredibile verità sulla modella

Gli uomini del Grande Fratello avevano perso la testa per Audrey Chabloz. In particolare, Kikò Nalli ha detto: “Di viso era la più bella, non ce n’era per nessuno”. Ma non sa che fino a qualche anno fa Audrey era molto diversa. A “Pomeriggio Cinque”, Barbara d’Urso ha mostrato il prima e dopo il passaggio da padre chirurgo e il cambiamento è radicale: la bellissima valdostana è un’altra persona. Naso, labbra e seno sono rifatti e la Chabloz lo ha riconosciuto senza problemi a differenza di molte sue colleghe. Un’ammissione che le è valsa il plauso dalla d'Urso.