Nicolàs Maduro, il presidente del Venezuela visto come un dittatore da gran parte del suo popolo e da quasi tutto il resto del mondo, resiste al suo posto fingendo una sorta di guerra agli Usa. Ma questa sembra assai di facciata, visto che il suo regime deve avere comprato in quantità colossali proprio dagli americani quantità colossali di generi alimentari. Almeno così pare vedendo il filmato girato a suo rischio e pericolo da un giovamne di Caracas in nun supermercato di Stato in un quartiere residenziale della capitale venzuelana. Dalle immagini si vede come gli scaffali siano quasi del tutto privi di generi alimentari e per lo più vuoti. Ci sono però filari interi riempiti di Coca Cola, la bevanda simbolo degli Stati Uniti. E addirittura cinque fila di scaffali dove campeggiano migliaia di confezioni di ketchup, che resta invenduta perché non c'è cibo con cui accompagnare la salsa. La marca della ketchup è una delle più note al mondo: la Heinz, che non solo è americana, ma è di proprietà di Teresa Heinz, la moglie di John Kerry, già candidato per i democratici alle presidenziali Usa e segretario di Stato americano durante il secondo mandato di Barak Obama...