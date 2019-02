Scappa il vaffa in diretta. La sorpresa alla Venier finisce malissimo

Succede di tutto a “Domenica In”: Mara Venier rompe la liturgia del format introducendo la novità delle telefonate in diretta. Poi si lascia sfuggire una parolaccia e si scusa ripetutamente, ma il pubblico l’assolve perché adora la sua spontaneità.

Mara Venier intervista Mahmood, Stefano de Martino, Ermal Meta, Alessandro Gasmann, Miranda Martino, Raf e Umberto Tozzi. Scherza, ride, litiga con gli autori e più di tutti con la lavagnetta che segnala la pubblicità, mai al momento giusto. La sua domenica è familiare nel senso autentico del termine, profuma di quelle domeniche in cui chiacchieri con i parenti lasciandoti cullare dal rassicurante, e a tratti piacevolmente caciarone, pomeriggio di Rai1.

Il format di “Domenica In” non era morto, semplicemente non entrava in empatia con i telespettatori. Mara Venier è sempre più padrona del campo domenicale e abbandonate le clip imitate (male) di “Domenica Live”, ha trovato una nuova strada: la telefonata in diretta sul suo smartphone. Una chicca che instaura subito un filo diretto con il telespettatore intento a guardare con un occhio la tv e con l’altro il telefonino. Mara è insieme a Stefano De Martino e chiama l’elettricista, occasione che la Venier coglie al volo: “Dico ai miei vicini di casa di chiamare i pompieri se vedono andare a fuoco l’appartamento”.

Poi telefona Claudia Mori e infine pure il marito Nicola Carraro: “Ti amo” le dice in diretta e lei si commuove fino alle lacrime perché “è un momento particolare” (è morto il cugino Alberto Rizzoli, cugino del marito, nda). Ma la Venier prosegue, gioca con il tabellone e qui accade il fattaccio. Paolo Ruffini la coglie alle spalle, lei se lo trova davanti all’improvviso e si spaventa tantissimo. “Ma vaff***lo! Ho avuto paura davvero… con tutto quello che si sente…”. E subito dopo: “Chiedo scusa, scusatemi, non me l’aspettavo”. Va in pubblicità e dopo il nero chiede di nuovo perdono con un volto tiratissimo: “Mi scuso ancora, soprattutto con i bambini, le parolacce non si dicono”. Pare che abbia strigliato gli autori, menti della sorpresa finita male. I social però non trovano l’episodio grave: “Mara una di noi!”.