Con chi chatta Diletta Leotta? Belen sgancia la “bomba”

Belen Rodriguez sgancia una bomba su Diletta Leotta. “Ha rotto un po’ con il telefono! Guarda com'è contenta. Chissà con chi stara scrivendo? Diletta ha un nuovo spasimante (scherza Belen). Le sue parole diventano subito virali dopo un’Instagram Stories durante una pausa in diretta radio. La super giornalista sportiva, amatissima dal pubblico, qualche mese fa aveva raccontato per la prima volta del suo fidanzato Matteo Mammì (manager di professione). Anche a Natale ha pubblicato una foto bomba con lui, presentandolo al pubblico: la coppia sembrerebbe davvero felice. La Rodriguez, allora, si riferisce a lui quando parla della Leotta incollata allo smartphone? I beninformati parlano di nozze a stretto giro. E se la giornalista avesse già detto qualcosa a Belen? Tra donne, spesso, non ci sono segreti. Chissà. Per adesso ci sono molti indizi che fanno aumentare like e follower e poche parole. Il gossip continua.