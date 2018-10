Marciapiede trasformato in discarica davanti all'ospedale

Siamo ormai abituati a vederli ovunque a Roma ma fa un po’ più di effetto quando i rifiuti straripano dai cassonetti proprio di fronte all’ingresso del parcheggio di un ospedale, in questo caso l'Idi (Istituto Dermopatico dell'Immacolata) in via Monti di Creta. C’è perfino un tappeto buttato sul marciapiede magari durante la notte che in pieno giorno sta ancora lì, in attesa di essere raccolto.