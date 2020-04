Fifa 20 e la Roma a caccia del nuovo fuoriclasse della PlayStation4

Sony Interactive Entertainment Italia con Electronic Arts e AS Roma, FIFA 20 PS4 Club Scouting Challenge danno vita al torneo eSports organizzato da ESL Italia e interamente dedicato al titolo calcistico più amato e giocato dagli utenti, il quale permetterà di vivere sfide entusiasmanti e dall’esito impronosticabile.

Il torneo, che si giocherà in esclusiva su PlayStation4, è costituito da due fasi principali: le qualifiche online, denominate “Online Qualifiers”, e la finalissima, che sarà disputata mercoledì 13 maggio.

Durante la prima fase, tutti i partecipanti avranno l’opportunità di scontrarsi in sfide che determineranno la migliore prestazione della giornata: il primo qualificato di ogni giornata, pertanto, potrà poi accedere direttamente alla finale del 13 maggio.

Per iscriversi al torneo sarà possibile registrarsi dalla dashboard di PlayStation 4 attraverso il proprio ID del PlayStation Network recandosi nella sezione “Tornei”, oppure creando un proprio account sulla piattaforma ESL.

Le “Online Qualifiers” si terranno in otto occasioni:

Domenica 5 aprile 2020

Giovedì 9 aprile 2020

Giovedì 16 aprile 2020

Domenica 19 aprile 2020

Giovedì 23 aprile 2020

Domenica 26 aprile 2020

Giovedì 30 aprile 2020

Domenica 3 maggio 2020

Gli otto finalisti emersi dalle qualificazioni si giocheranno il tutto per tutto nell’atto conclusivo del 13 maggio, durante il quale potranno vincere una varietà di premi, trai quali un televisore Sony da 55’’ (modello KD-55XG8096), una soundbar Sony (modello HT-XF9000), un abbonamento da un anno al servizio PlayStation Now, una maglia ufficiale del Club giallorosso firmata dai giocatori della squadra e un DUALSHOCK 4 Wireless Controller per PS4 personalizzato con i colori della squadra capitolina.

“Il mondo degli eSports rappresenta una delle ultime frontiere del gaming”, ha dichiarato Marco Saletta, General Manager di SIE Italia. “Riteniamo che sia nostro compito, come piattaforma di riferimento nel panorama videoludico italiano, contribuire in maniera fattiva alla comprensione e alla diffusione del fenomeno del gioco competitivo nel nostro Paese. Per questo motivo abbiamo ideato, in collaborazione con Electronic Arts e AS Roma, un torneo che mettesse al centro la nostra community e il tema del gaming competitivo; con l’obiettivo di fornire la giusta visibilità al settore e consentire ai nostri giocatori di partecipare ad una competizione unica che li intrattenga e li renda protagonisti della scena”.