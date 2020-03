Oppo Find X2 Pro a tutto schermo. Lo smartphone è quasi una tv

Oppo lancia il suo 5G Find X2 Pro, top di gamma della casa cinese (1.199 euro con 12 GB di RAM +512 GB di ROM, a partire dall’8 maggio 2020). Il dispositivo è dotato di uno schermo Amoled QHD+ e supporta una vertiginosa frequenza di aggiornamento - ovvero la velocità di reazione dei pixel - a 120Hz. Il display è il punto di forza dello smartphone che ha un chip aggiuntivo dedicato e funzioni ad hoc come Motion Clear e HDR Video Enhancement per aumentare fluidità e resa di video online ed eventi sportivi in streaming. Presenta inoltre un sistema di protezione oculare adattiva AI che può regolare temperatura e luminosità del colore in base all’ambiente circostante. Find X2 Pro è dotato del modulo fotografico Ultra Vision: una combinazione a tripla fotocamera formata da un obiettivo primario da 48MP, un ultra grandangolare da 48MP e un teleobiettivo 13MP. Suppporta inoltre lo zoom ibrido 10X.