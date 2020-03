Galaxy Z Flip veste Thom Browne. Il pieghevole Samsung è extra-lusso

La versione extra-lusso dell’ultimo smartphone pieghevole di Samsung sbarca anche in Italia. È la Galaxy Z Flip Thom Browne Edition (2.580 euro) nata dall’esclusiva collaborazione tra l’azienda coreana e il brand di moda newyorkese. Per l’occasione è stato allestito anche un pop-up store all’interno di 10 Corso Como a Milano.

Il Galaxy Z Flip Thom Browne Edition si trasforma per richiamare un completo Thom Browne grigio, con un esterno in pelle zigrinata caratterizzato dai colori distintivi del brand Thom Browne al centro. Il dispositivo offre un rivestimento in vetro che, pur presentando un look opaco, è morbido e gradevole al tatto. Una volta aperto, l’interno del device rivela ancora più dettagli di design, come le tendine a veneziana che appaiono sullo schermo ogni volta che il dispositivo viene acceso e spento. Compreso nel prezzo, non certo per tutti, oltre al dispositivo c’è anche un Galaxy Watch Active2 "brandizzato" e Galaxy Buds+ pendant. Questione di stile.