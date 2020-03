Xiaomi Mi 9 Lite, la virt sta nel mezzo

Mentre i top di gamma puntano all’iperspazio la galassia degli smartphone di fascia media si allarga sempre di più. Tra i player più determinati a conquistare il mercato italiano c’è la cinese Xiaomi, di cui abbiamo provato il Mi 9 Lite (399 euro da listino, a partire da 249 euro in molti store). Uno smartphone che soddisfa le aspettative di chi, in un dispositivo di questa fascia, non vuole rinunciare alla qualità dei fondamentali: dotazioni di base, schermo e fotocamera.

Design, dotazioni e software

Minimale e senza grilli per la testa, il Mi 9 Lite si presenta con un’ottima risposta al tatto e materiali che fanno pensare a un prodotto di fascia più alta. La chicca è il led di notifica posteriore che si illumina alla bisogna quando il telefono, per questioni di riservatezza, è appoggiato sullo schermo. Disponibile nel formato da 128 GB di memoria, lo smartphone presenta un processore Snapdragon da 2,2 GHz con 6GB di Ram. Android 9 dà vita all’interfaccia MIUI, migliorata nella gestione delle notifiche soprattutto nel pannello frontale. Ottima per chi è sempre sul pezzo, meno per i distratti hanno bisogno di notifiche persistenti. Lo schermo da 6,39 pollici Full HD+ Super AMOLED (1080 x 2340 pixel) al primo approccio può sembrare un po’ freddo ma la qualità dell’immagine e la fluidità conquistano alla distanza. Meglio di altri concorrenti il valore del campo magnetico SAR intorno ai 1.40 W/Kg.

Fotocamera e audio

Il comparto fotografico è forse quello che pesa di più, oggi, nella scelta di un dispositivo. Di livello quello del Mi 9 Lite che presenta una fotocamera principale da 48 megapixel formata da tre accoppiate ottica-sensore che compongono l’immagine finale. Proficuo e non invasivo l’apporto della AI e l’HDR per rendere omogenea la luce nello scatto. Il risultato? Foto di qualità in diverse condizioni, qualche difficoltà con poca luce e nello zoom, tutto digitale. Fluide e ricche di dettagli le riprese in 4K. Audio non esaltante, molto buona la fotocamera frontale da 32 megapixel.

VOTO: 7.5