Ecco i foto-smartphone

La cancellazione del Mobile World Congress di Barcellona non ha impedito ai maggiori produttori di smartphone di presentare le proprie novità. Seppur con eventi trasmessi in streaming anti-contagio.

Sony ha presentato due dispositivi: Xperia 1 II, di fascia alta, e Xperia 10 II. Il primo conferma la vocazione fotografica dei dispositivi Sony grazie alla tripla fotocamera con autofocus avanzato e scatto contino fino a 20 frame per secondo, e allo schermo super-allungato (il formato è 21:9) con tecnologia Motion Blur Reduction. Ottimo il comparto audio con doppio speaker compatibile con i migliori standard dell’alta risoluzione. Nel fratello minore spicca la classificazione IP65/IP68, resistenza ad acqua e polvere, non banale nei dispositivi di fascia media.

Huawei si butta nella mischia dei pieghevoli con il Mate X. Un prodotto che, quando è aperto, offre all’utente un’area di utilizzo da tablet: ben 8 pollici. Attenzione, però, il dispositivo non avrà app e servizi di Google per il bando imposto dagli Stati Uniti. Infatti gira sulla versione open source di Android mentre le app sono fornite dallo store "autarchico" della casa cinese.

Honor, brand low cost di Huawei, ha illustrato gli smartphone View 30 Pro e 9X Pro, anch’essi con l’App Gallery alternativo a Google. Il 30 Pro è il top di gamma che sorprende con una doppia fotocamera da selfie formata da un sensore da 32 megapixel e da un ultra-grandangolare da 8 Mp a misura di stick per l’autoscatto.

Il bando Usa a Huawei ha lasciato campo all’altro colosso cinese Xiaomi che ha presentato recentemente i top di gamma Mi 10 e Mi 10 Pro. Ma anche ad altri produttori come Oppo che il 6 marzo mostrerà la nuova serie di punta 5G Find X2. Realme, nata proprio da una costola di Oppo, ha lanciato X50 Pro 5G scommettendo sulla fotocamera quadrupla e un display con valore di refresh a 90Hz.