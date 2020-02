Il coronavirus contagia Apple: produzione di iPhone a picco e store vuoti in Cina

Il coronavirus infetta la Mela. Apple ha fatto sapere che si aspetta di non raggiungere gli obiettivi economici del quadrimestre in corso a causa dell'epidemia globale, sottolineando la forza degli effetti di lungo periodo. In una nota per gli investitori l'azienda che produce iPhone, Mac e iPad ha assicurato che le fabbriche in Cina stanno riaprendo, riporta il Washington Post, ma la produzione riprende più lentamente rispetto alle previsioni. Questo a causa dei problemi che stanno avendo i numerosi fornitori della Apple, che ammette ritardi soprattutto nella produzione dell'iPhone. Inoltre è in calo anche la domanda. Gli store ancora aperti in Cina operano con orario ridotto e una scarsa affluenza di clienti.