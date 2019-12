Regali di Natale tecnologici, ecco come stupire sotto l'albero

Il Natale quando arriva arriva, diceva Renato Pozzetto in un vecchio spot. E così, se non avete approfittato di Black Friday e Cyber Monday, ecco una piccola selezione di prodotti per i vostri regali tecnologici.

Tecnologia indossabile

Non sono inquietanti come gli occhiali per la realtà aumentata perché non fanno foto (e la privacy dei nostri interlocutori è salva). Ma gli occhiali da sole Bose Frames Alto e Frames Rondo (295,95 euro) consentono di ascoltare musica a orecchie scoperte grazie ai micro-diffusori laterali. Look "normale" e funzioni smart, è questa una delle tendenze dell’anno. Tra gli smartwatch premium per l’attività sportiva spicca Fitbit Versa 2 (199,99 euro) con funzionalità avanzate per il monitoraggio del sonno.

Smartphone e dintorni

Natale è anche l’occasione giusta per farsi regalare must particolarmente costosi come gli Apple AirPods Pro. Il suono è degno dei prodotti di fascia alta e l’appeal del marchio, per i Meladipendenti, è irresistibile. Per questo gli auricolari wireless in ear di Apple vanno via come il pane nonostante il prezzo (279 euro). Tra gli smarthpone oltre ai soliti noti si segnala OnePlus 7T Pro, cinese molto amato dagli smanettoni Android. Il nuovo dispositivo con lo schermo da 90 Hz che promette una fluidità mai vista si prende a 599 euro.

Videogiochi per tutti

La nostalgia canaglia colpisce soprattutto sotto le feste. Per affrontarla con stile e ironia ci sono le repliche delle console degli anni ’80 e ’90. Per un regalo poco impegnativo ma d’effetto c’è la PlayStation Classic, con venti giochi della prima Play già caricati. A livello commerciale è stata un mezzo flop, per questo la troverete a poche decine di euro. Per i veri appassionati di retrogaming c’è il Super Nintendo in versione Classic Mini (170 euro su Amazon) dove troverete cult come Super Mario World, Street Fighter II e Zelda, ma anche il Sega Mega Drive Mini (70 euro circa).

Per giocatori " contemporanei" uno dei titoli del momento è «Modern Warfare» di Activision-Infinity Ward (69,99 euro). Sparatutto e battaglie in soggettiva, si va sul sicuro.

Casa smart

L’assistente vocale e/o domestico dell’anno è quello targato Amazon. Per parlare con Alexa e dare pure un tono all’ambiente potete optare per il nuovo Echo Plus (149,99 euro con lampadina Philipd Hue White in dotazione). È il kit base per capire se la casa intelligente, con elettrodomestici e dispositivi smart connessi tra loro, fa al caso vostro. Il regalo eco-chic dell’anno è invece l’orto idroponico. In questei piccole teche smart gli ortaggi crescono nell’acqua grazie a luci e nutrienti. Il Klarstein GrowIt Farm (159,99 euro) può ospitare fino a 28 piante. Primo raccolto in salotto dopo 25-40 giorni.

A meno di 50 euro

Per i più giovani ci sono gli speaker per ascoltare musica all’esterno, piccoli sound-system Bluetooth con led intermittenti come Bigben PartyBTLite (39,99 euro). Potete optare anche per Honor Band 5, fitness tracker da polso (29.99 euro), o per il fratello maggiore Huawei Band 4 (34,90). Eleganti ed essenziali gli auricolari true wireless Xiaomi AirDots (28,99 euro). Ma se pensate che anche il regalo utile debba essere un po’ frivolo ecco i powerbank PowerSquad (24,99 euro) per farsi caricare il cellulare dai personaggi di Harry Potter.