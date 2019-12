Il fratello di Pablo Escobar lancia uno smartphone pieghevole e super-kitsch

Pablo Escobar fu individuato e neutralizzato dopo che il commando interforze che gli dava la caccia aveva intercettato le sue telefonate alla famiglia. Oggi il fratello del re dei narcos si lancia nel mercato degli smartphone. Scelta singolare, quella di Roberto Escobar, parente del famoso criminale, che sta commercializzando il suo Escobar Fold 1, nuovo smartphone pieghevole. Nei video che pubblicizzano il dispositivo, dorato e luccicante, ci sono modelle sexy in biancheria intima.

Secondo i siti specializzati si tratterebbe di un re-brand del Royole FlexPai, cellulare cinese che ha inaugurato la corsa al display flessibile. Il prezzo? Poco per un pieghevole: bastano 349 dollari per portarsi a casa lo smartphone con scocca dorata e la grande scritta Escobar. E non passare inosservati (neanche alla polizia...).