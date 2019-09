TIM: i nuovi iPhone arrivano nei negozi TIM

TIM annuncia che da oggi saranno disponibili i nuovi prodotti di Apple, tra cui iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, una nuova linea pro per iPhone, così come il nuovo iPhone 11 dotato di doppia fotocamera.

TIM offrirà a breve anche Apple Watch Series 5 con il nuovo display Retina always‑on e il nuovo iPad di settima generazione.

Il nuovo iPhone sarà disponibile nei negozi TIM a partire da oggi, l’Apple Watch Series 5 a breve e il nuovo iPad a partire da inizio ottobre. Ulteriori dettagli sui prezzi https://www.tim.it/iphone-11-pro o presso i negozi TIM.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono dotati di un nuovo sistema a tripla fotocamera che offre un'esperienza di livello professionale con una fotocamera Ultra Wide, Wide e Teleobiettivo, che consente notevoli miglioramenti della fotografia in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla modalità Notte e alla massima qualità video possibile per uno smartphone. Il potente chip A13 Bionic progettato da Apple offre prestazioni senza pari per ogni attività, consentendo un salto in avanti senza precedenti nella durata della batteria; per iPhone 11 Pro la durata è fino a quattro ore in più in un giorno rispetto a iPhone Xs e per iPhone 11 Pro Max la durata è fino a cinque ore in più rispetto all’ iPhone Xs Max. Il nuovo display Super Retina XDR dell’iPhone 11 Pro da 5,8 pollici e dell’iPhone 11 Pro Max da 6,5 ​​pollici è il più luminoso e avanzato di sempre in un iPhone. iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono disponibili in quattro splendide finiture tra cui il nuovo, bellissimo verde notte. iPhone 11 è ricco di nuove funzionalità potenti e innovative perfettamente integrate con iOS 13, che offrono una user experience senza pari. iPhone 11 introduce un potente sistema a doppia fotocamera con i nuovissimi obbiettivi ultra grandangolari e grandangolari, che consentono video di altissima qualità per uno smartphone e importanti miglioramenti nella qualità fotografica in condizioni di scarsa illuminazione attraverso la modalità Notte e la modalità Ritratto di persone, animali domestici, cose e altro ancora. iPhone 11 è alimentato dal chip A13 Bionic in grado di eseguire le attività più impegnative, con una singola carica per un’intera giornata. iPhone 11 è progettato per offrire una maggiore resistenza agli agenti esterni e all'acqua, e con lo schermo in vetro più resistente mai visto prima in uno smartphone. iPhone 11 è disponibile in sei nuovi splendidi colori tra cui viola, verde, giallo, nero, bianco e PRODUCT(RED).

Apple Watch Series 5 presenta un display Retina Always-On che non dorme mai, quindi è facile vedere l'ora e altre informazioni importanti senza ruotare il polso o toccare il display. Le nuove funzionalità di localizzazione, dalla bussola integrata all'altitudine, aiutano a orientarsi meglio. E con WatchOS 6, gli utenti di Apple Watch hanno la possibilità di monitorare la propria salute e la forma fisica grazie a nuove funzionalità come il Cycle Tracking, l'app Noise e le Activity Trends.

L'evoluzione dell’iPad di settima generazione porta con sé uno schermo più grande all'iPad più popolare e conveniente, con uno straordinario display Retina da 10,2 pollici, supporto per Smart Keyboard2 e Apple Pencil di dimensioni standard e le ultime innovazioni tra cui il veloce chip A10 Fusion, fotocamere e sensori avanzati, facilità d'uso e durata della batteria per tutto il giorno. Progettato per essere ultra-portatile e resistente, l'iPad pesa circa 493 grammi e per la prima volta presenta un guscio realizzato in alluminio riciclato al 100% con la stessa resistenza, durata e bella finitura di tutti i prodotti Apple. Il nuovo iPad di settima generazione è progettato per iPadOS con nuove, potenti e più intuitive funzionalità ed è disponibile in argento, grigio siderale e oro, con prestazioni wireless ultraveloci e supporto per la connettività LTE di classe Gigabit.

Per maggiori dettagli su prezzi e piani tariffari visitare www.tim.it. Per maggiori dettagli sui prodotti Apple, visitare www.apple.com

***

Le offerte di TIM

iPhone 11 da 849,90€ (64GB), 899,90€ (128GB) e 1019,90€ (256GB)

Per i clienti TIM rispettivamente a 25€/mese e un contributo iniziale di 99€ (64GB) o di 149€ (128GB) oppure 26€/mese e un contributo iniziale di 239€ (256GB)

Per i clienti TIM NEXT rispettivamente a 25€/mese e un contributo iniziale di 99€ (64GB), o di 149€ (128GB) oppure 30€/mese e un contributo iniziale di 119€ (256GB)

iPhone 11 Pro da 1199,90€ (64GB), 1369,90€ (256GB) e 1599,90€ (512GB)

per i clienti TIM rispettivamente a 35€/mese e un contributo iniziale di 149€ (64GB), 39€/mese e un contributo iniziale di 199€ (256GB) oppure di 429€ (512GB)

Per i clienti TIM NEXT rispettivamente a 35€/mese e un contributo iniziale di 149€ (64GB) oppure 39€/mese e un contributo iniziale di 199€ (256GB)

iPhone 11 Pro Max da 1299,90€ (64GB) a 1469,90€ (256GB)

per i clienti TIM a 35€/mese e un contributo iniziale di 249€ (64GB) oppure 39€/mese e un contributo iniziale di 299€ (256GB)

Per i clienti TIM NEXT rispettivamente a 35€/mese e un contributo iniziale di 249€ (64GB) oppure 39€/mese e un contributo iniziale di 299€ (256GB)

Inoltre con TIM Supervaluta il cliente può portare in permuta il proprio iPhone usato e utilizzare il voucher per avere uno sconto sul contributo iniziale, che si può ridurre fino ad azzerarsi in base al device: iPhone 11 con 16€/mese + contributo iniziale e iPhone 11 Pro a partire da 27€/mese + contributo iniziale.