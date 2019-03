PlayStation Now: la rivoluzione dei videogiochi parte dallo streaming

PlayStation va in streaming. Sony Interactive Entertainment ha annunciato che da oggi PlayStation Now è disponibile per tutti i giocatori in Italia, Spagna, Portogallo, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia, che adesso potranno accedere a oltre 600 giochi per PS4, PS3 e PS2.

Il servizio su abbonamento permette agli utenti di giocare in streaming a una vasta scelta di titoli su PS4 e su PC Windows, oltre a garantire loro la possibilità di scaricare su PlayStation 4 i giochi per PS4 e PS2 da provare offline in risoluzione nativa.

Nella selezione di titoli di altissima qualità esclusive PlayStation acclamate dalla critica come Bloodborne, The Last of Us e God of War III Remastered, grandi successi come Mortal Kombat X, For Honor, WWE 2K18 ed esperienze per tutta la famiglia, come Lego Batman III: Beyond Gotham, Ratchet & Clank: All 4 One e Sonic Generations. Nuovi giochi saranno aggiunti ogni mese.

PS Now ha un costo di 14,99 euro al mese oppure 99,99 per l’abbonamento annuale. È disponibile anche un periodo di prova gratuito di 7 giorni per testare il servizio. In Europa PS Now è disponibile in Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Spagna, Italia, Portogallo, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia.