Vittoria Qualcomm, bloccata la vendita di tre modelli di iPhone

Dopo lo stop dei giorni scorsi in Cina, nuovo colpo per Apple nella disputa legale con Qualcomm: il produttore di chip americano ha infatti ottenuto uno stop alle vendite di alcuni modelli di iPhone in Germania. La sentenza emessa oggi da un tribunale di Monaco di Baviera vieta così la commercializzazione - attraverso gli Apple Store - dei modelli di iPhone 7 e 8 e dell'iPhone X del 2017.

Gli smartphone - ha spiegato la casa di Cupertino - resteranno comunque disponibili tramite operatori di rete e altri punti vendita. La sentenza non riguarda i nuovi iPhone XS e XR. Per il tribunale bavarese Apple ha violato un brevetto di Qualcomm in materia di efficienza delle batterie. Il costruttore di chip però a questo punto dovrà effettuare un deposito cauzionale di almeno 668,4 milioni di euro. Per ora comunque i due modelli restano in vendita sul sito tedesco di Apple, il cui titolo a pochi minuti dalla chiusura di Wall Street continua il calo delle ultime sedute con una perdita di circa il 2% a quota 158 dollari.