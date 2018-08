L’inizio dell’autunno tecnologico ha un nome: IFA. La fiera berlinese apre la stagione degli annunci e una marea di brand del mondo della tecnologia affollano i padiglioni con tutti, o quasi, i prodotti che verranno lanciati sul mercato da qui a un anno. Le danze si aprono ufficialmente oggi e dureranno fino al 5 settembre, ma i pezzi forti sono già arrivati, fra tv con risoluzione anche troppo super, smartphone con schermi sempre più “infiniti” e tanto gaming.

Tv - È sulla bocca di tutti dall’annuncio di ieri: Samsung ha presentato il suo primo televisore in 8K. Il nuovo modello QLED 8K Q900R arriverà nei negozi a partire da fine settembre in quattro formati da 65, 75 e 85 pollici, con un prezzo, non ancora annunciato, che dovrebbe aggirarsi sui 10 mila euro. Alla base della super TV c’è la tecnologia Real 8K Resolution, che permette di raggiungere una luminosità massima di 4.000 nit e quindi una risoluzione da far invidia alla maggior parte dei cinema italiani.

In realtà il 4K solo da poco è uscito dalla nicchia di mercato dei prodotti tecnologici di lusso, ma oltre a Samsung anche altri brand hanno deciso di lanciarsi verso il futuro. Fra questi a IFA c’è LG, che arriva all’8K con uno schermo che sfrutta, grazie alla tecnologia OLED, 33 milioni di pixel auto-illuminanti. A seguire i due colossi sudcoreani ci sono i cinesi di TLC e poi i giapponesi di Sharp, con tre nuovi modelli 8K da 60, 70 e 80 pollici, a cui si aggiunge la collezione di TV sempre di fascia alta “Sharp by Pininfarina”, ideata in collaborazione con lo storico studio di design italiano, in arrivo nella prima metà del 2019.

Smartphone - Cambio di settore tecnologico, ma stessa marca. Sempre Sharp ha annunciato il ritorno nel già affollatissimo mercato europeo degli smartphone con tre dispositivi: Sharp B10, Sharp Aquos C10 e Sharp Aquos D10, anche loro ovviamente senza bordi. La filosofia dello schermo “infinito” domina quasi tutti gli annunci mobile di IFA. Motorola presenta il suo primo smartphone basato su Android One, la versione leggera del sistema operativo Google: schermo IPS da 5,9 pollici, Snapdragon 625 octa-core, 4 GB di memoria RAM e prezzo accessibile di 299 euro.

Novità in campo mobile anche da Sony, che a IFA ha annunciato il nuovo Xperia XZ3, in arrivo a inizio ottobre. Un grande passo avanti per la multinazionale giapponese, soprattutto per il design, più arrotondato e con bordi minimi, ma senza notch, la tacca in alto che nasconde fotocamera e sensori negli smartphone senza bordi. Il dispositivo è dotato di schermo OLED – un’altra novità per Sony – da 6 pollici con risoluzione QHD+ in formato 18:9. Per il resto tanta AI per facilitare l’utilizzo e grande attenzione al comparto audio.

Un’altra piccola sorpresa della fiera ce l’ha riservata Honor, che a margine della sua conferenza ha presentato Honor Magic 2, con la parte frontale completamente fullscreen e fotocamera anteriore a scomparsa. È ancora un prototipo, anche se in fase avanzata, ma ci dà un’idea di quello che ci aspetta per il futuro. Futuro che per Honor si chiama anche Honor Play, uno smartphone dedicato ai videogiocatori che promette grande fluidità e potenza grafica grazia alla GPU Turbo, processore HiSilicon Kirin 970 e batteria da 3750mAh. Il tutto disponibile da subito nei negozi al prezzo di 329 euro.

Gaming - Ma c’è tanto altro per i videogiocatori, che avranno l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i monitor da gioco. Samsung ha svelato il nuovo monitor curvo CJG5 con risoluzione WQHD e frequenza di aggiornamento di 144Hz. C’è anche LG, che a IFA presenta la nuova linea di schermi UltraGear. La punta di diamante della nuova collezione ha un display da 34 pollici con tecnologia Nano IPS e risoluzione da 3440 x 1440 pixel. Ma a rubare la scena è stata Acer con la postazione di gioco Predator Thronos: 1,5 metri di altezza, seduta ergonomica con vibrazione, poggiapiedi e tre monitor da 27 pollici. Un sogno per tutti gli appassionati, ma non per tutte le tasche.