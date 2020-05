Pipero riapre...con la carbonara consegnata a casa

C'è un ristoratore con tanto di stella Michelin che viene a consegnarvi di persona la cena - o il pranzo - che avete ordinato. E, se volete, cucina direttamente a casa vostra. E' l'idea di Alex Pipero, a Roma, il quale, piuttosto di rassegnarsi al coronavirus e perdere tempo in piagnistei si è rimboccato le maniche e ha pensato a cosa fare per tornare a lavorare con il suo locale in corso Vittorio a Roma. Così da lunedì 4 maggio è partito con un delivery "stellato. L'idea gli è venuta discutendo con il suo chef Ciro Scamardella e il maitre Achille Sardiello e insieme hanno organizzato tutto il servizio. Partendo da due piatti che sono la "magnifica ossessione" di Alex: la carbonara e la classica "fettina panata" romana fatta però con la carne pregiata del pluma iberica. Nel primo caso ci sono due proposte: la lasagna alla carbonara - che arriverà pronta nella scatola con il menu che avete ordinato - oppure un box con tutti gli ingredienti per realizzare da soli la pasta al prezzo di 25 euro per due persone. "All'interno - spiega Pipero - oltre agli ingredienti ci saranno anche le istruzioni per realizzarla passo dopo passo". Le consegne le faranno direttamente lui e il suo chef, un pranzo completo costerà 90 euro ma si potrà "ripiegare" anche con uno con meno portate da 40 euro. E la consegna sarà gratuita. Dal 1 giugno, invece partirà il "Pipero a casa tua": se qualcuno non ha voglia di cucinare, a partire da 4 persone in su, potrà chiamare lo chef che andrà a preparare i piatti direttamente dal cliente.

PRENOTAZIONI: Tutti Giorni – A pranzo e a cena

Orari: Le consegne vengono effettuate sia per pranzo che per cena. Contatti: tel. 339 7565114 – 06 68139022 // mail info@piperoroma.it

Pagamento alla Consegna: con contanti, bancomat o carta di credito

La Consegna è gratuita.

Ordine minimo Euro 40,00.

Asporto: servizio Take Away dalle 11,30 alle 14 e dalle 18 alle 20