Rome Cavalieri punta su tradizione e benessere

Rome Cavalieri è pronta ad affrontare le basse temperature invernali puntando quest'anno su tradizione e benessere. Il resort di lusso che si trova a Monte Mario, in via Cadlolo, ha già preparato il programma fino a Capodanno. La nuova stagione è stata presentata giovedì scorso alla presenza anche di alcuni chef (tra cui Fabio Boschero) che cucineranno per chi vuole vivere una serata all'insegna del buono e del bello, grazie anche alla vista mozzafiato che si può ammirare sulla città eterna. Il programma è improntato soprattutto sulle festività natalizie. Rome Cavalieri ha infatti puntato su un Natale vintage in un periodo condizionato invece dalla tecnologia. Se invece non si vuole andare a cena, ma assaggiare i piatti di famosi chef di giorno, è possibile partecipare al brunch della domenica. Ad esempio, domani, sarà tutta in tema Oktoberfest, la famosa fiera tedesca: barili di birra, live station per la cottura di wurstel e salsicce, polli allo spiedo e molto altro in un allestimento tematico con tanto di musiche tradizionali tedesche e camerieri in costume tirolese. Anche i dolci del Pastry chef Dario Nuti si tingono di Germania, con i dolci bavaresi e con il suo birramisù, rivisitazione teutonica dell’italianissimo tiramisù. Dal cibo si può passare anche al benessere. E' stata infatti introdotta un'altra novità beauty e welleness del Cavalieri Grand Spa Club: il forest bathing. Si tratta di una pratica salutare ispirata alla pratica giapponese dell'immergersi nei boschi. Insegna a trarre giovamento da attività all'apparenza semplici, come una passeggiata nel bosco, respirando le essenze degli alberi e delle piante, di volta in volta rinvigorenti o rilassanti. Aiuta a stimolare il sistema immunitario, contribuisce ad abbassare la pressione arteriosa e i battiti cardiaci, diminuisce la sensazione di stress e allevia gli stati depressivi. La posizione del Rome Cavalieri e la sua Spa sempre al passo con i tempi permettono la realizzazione di un programma di Forest Therapy completo ed articolato. L’albergo è immerso in un parco mediterraneo e confina con uno dei parchi naturali più autentici e vasti della città: la riserva naturale di Monte Mario, che per le sue caratteristiche ambientali è un vero mosaico di diversità biologica ormai raro in una città. Al Cavalieri Grand Spa Club è dunque possibile godere di una vera immersione nei boschi seguita da un efficace trattamento di benessere.