Tra chef nazionali e piatti Gourmet va in scena l'Europa Street Food Festival

È tutto pronto: da venerdì 14 a domenica 16 giugno, dalle 17 alla mezzanotte, il lungomare di Pesaro torna a riempirsi di gusto per la V edizione dell'Europa Street Food Festival, il primo grande evento marchigiano, a ingresso gratuito, dedicato al variegato e ricco mondo dello street food.

Decine di truck provenienti da tutta Italia, cucine itineranti internazionali, cooking show guidati dai migliori chef nazionali, laboratori gastronomici, approfondimenti su gusto e alimentazione, presentazioni di libri, concerti e una grande novità: il Bakery e Pastry Street Food, perché anche il dolce vuole la sua parte.

Questo e tanto altro tra gli ingredienti dell’edizione 2019 di un evento capace di affermarsi in pochi anni come punto di riferimento per gli appassionati di (street) food, in grado di richiamare decine di migliaia di visitatori dai confini nazionali ed oltre. Pesaro attende anche per quest’anno un pubblico entusiasta e qualificato, pronto e desideroso di assaggiare l’esperienza gastronomica unica, innovativa e smart proposta dai truck.

Perché street food oggi significa una cucina veloce, economica trendy e a volte… gourmet. Passeggiare tra i truck del lungomare di Pesaro sarà come fare un viaggio attraverso usi, sapori, profumi e particolarità della cucina internazionale. Non c’è modo migliore che scoprire un paese attraverso la cultura che passa attraverso il suo cibo… e passeggiare per Pesaro tra il 14 ed il 16 Giugno sarà come fare un viaggio lungo migliaia di km.

Lo testimonieranno gli chef che si alterneranno sul palco principale dell’evento, collocato a pochi passi dalla celebre Sfera di Armando Pomodoro, che campeggia al centro del lungomare pesarese, in un piazzale della Libertà ridisegnato dalle geometrie di una cucina a vista di design. Un trono in cui si alterneranno chef del calibro dello stellato Stefano Ciotti (ore 18, venerdì 14 giugno) o di Paolo Brunelli (ore 19.00, sabato 15 giugno), pastry chef 3 cono Gambero Rosso

I visitatori potranno muoversi all'interno di tre aree tematiche: l’area “Truck Food Italia” collocata nel lungomare Nazario Sauro e in piazzale della Libertà; l’area “Street Food Europa” in viale Trieste e l’area “Eventi” in piazzale della Libertà, qui si svolgeranno, dalle 18 alle 22 allo scoccare di ogni ora, presentazioni di libri di cucina, esecuzioni dei bartender e talk show.

Presenti anche le aree Kids in Viale Trieste (zona giochi Viale Zara) e Concerti alla “Palla” di Pomodoro. Mattatore dell’evento Andrea Amadei, il bello e buono di Radio2 Rai: sarà lui a condurre il visitatore lungo un’esperienza che si preannuncia unica nel suo genere.