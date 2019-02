Arriva "Chiancheria", carne gourmet ma non solo

E’ sbarcato ad Ostiense, al centro del più dinamico quartiere della Capitale, in continuo fermento enogastronomico, il nuovo locale dei sogni per tutti gli amanti della carne: Chiancheria Gourmet Roma. Hamburgeria, Gastronomia e Macelleria le tre anime di un format innovativo ispirato al termine napoletano “Chianchiere”, alias il macellaio, mestiere inteso a 360 gradi come “artigiano del gusto”, che partendo dalla materia prima crea prelibatezze. Dalle proposte di street food di alta qualità ai percorsi degustativi più completi. E ai banchi la possibilità di acquistare in qualsiasi momento carne, affettati, latticini, pane, pasta, conserve e tanto altro. La filiera unica è il passepartout dei tre soci, Salvio Passariello, Marco Passariello e Pasquale Di Muccio. Perché la maggior parte del prodotto proviene dagli allevamenti di famiglia di Fattoria Carpineto, storica azienda di Presenzano (in provincia di Caserta). “Raccontare la storia e la tradizione che c’è dietro una materia prima di così alto livello – spiegano - è il nostro obiettivo. Questa di Roma è una sfida stimolante che affrontiamo, come sempre, con grande passione. Sarà la nostra carne a parlare”.