Elena Morali choc. Cos'ha detto su Luigi Favoloso

“Tra noi è finita...”. Elena Morali choc su Luigi Favoloso. Sembrava vero amore. Sembrava. Ma, a conti fatti, non lo è. Tra Luigi Favoloso (ex di Nina Moric) e Elena Morali (ex del comico Scintilla) è finita. Una vera doccia fredda.

«Con molto dispiacere credo che sia giusto farvi sapere che io e Luigi non stiamo più insieme. Lui è una persona meravigliosa e non toccherebbe mai una donna nemmeno con un fiore. Auguro a tutte le donne un uomo come lui. Purtroppo devo risolvere ancora molte cose con Daniele», ha scritto la Morali sui social facendo riferimento ad un altro ex (Daniele Di Lorenzo).

Soltanto una settimana fa, al “Live non è la d’Urso”, la Morali e Favoloso avevano detto di essere innamorati. E lei aveva anche attaccato Di Lorenzo, uno dei produttori e imprenditori più stimati. La coppia Favoloso-Morali ha parlato di un amore scoppiato all’improvviso, dopo un viaggio a Beirut. Ma sullo sfondo resta il caso Nina Moric, che ha denunciato Luigi Favoloso (oggi indagato dalla Procura di Milano) per presunti maltrattamenti e stalking. Lui, però, è pronto a difendersi in tribunale davanti ai giudici.

Un finale “Favoloso”, verrebbe da dire. Degno di una soap. Ma lui, intanto, non parla. Muto. Per adesso. La Rete vorrebbe capire qualcosa in più: cosa è accaduto in questi giorni? Cosa ha fatto precipitare tutto? Mistero. Forse Favoloso parlerà. E viene da chiedersi: lo farà in televisione (magari con un cachet) o sui social (gratuitamente) a beneficio dei suoi fan? Lo capiremo nelle prossime ore.