Gemma Galgani e i ritocchini. La dama di Uomini e Donne svela tutto sulle punturine

“Nemmeno una punturina”, Gemma Galgani fa chiarezza sui presunti ritocchini. E in un’intervista rilasciata a DiPiù si racconta senza segreti. “Sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto”, puntualizza la Dama torinese che in questi giorni è innamorata persa di Sirius, alias Nicola Vivarelli. Un ragazzo che ha vent’anni meno di lei, ufficiale della Marina Mercantile. Con il suo arrivo si è aperto un vero e proprio caso. Una polemica infinta sulla giovane età del corteggiatore, che continua a dire di essere innamorato di Gemma da sempre. Lei, poi, chiede a tutti di farsi da parte. “Sogno ancora il principe azzurro, voglio assolutamente finire il programma con un uomo al fianco”, puntualizza Gemma.

Ma per Tina Cipollari, sua acerrima nemica, è tutta una finzione. Non sono mancate parole grosse tra le due protagoniste di Uomini e donne.