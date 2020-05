Ornella Vanoni e coronavirus, cosa si mette in testa ai fornelli

Fase2 della pandemia da Covid19? Ornella Vanoni è pronta, ma ha capito il senso del discorso del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e si dimostra saggia.

L’artista 80enne, nuova adorata icona televisiva, ha pubblicato su Twitter, due fotografie che la ritraggono mentre fa la spesa e mentre cucina. A corredo un commento che invita alla prudenza: “Questa settimana per me non cambia niente, rimango a casa. Vado a fare la spesa, torno a casa e poi cucino”.

Dunque niente assembramenti inopportuni, niente affetti stabili o congiunti e niente bar e parchi. La Vanoni indossa mascherina e guanti in modo corretto, ma il suo spirito ribelle la porta a indossare un copricapo davvero originale. Al posto del cappello da chef, si è messa una pentola d’acciaio lucido. Un vero e proprio "colpo di testa".