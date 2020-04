Giulia De Lellis si sbottona sulle corna: Andrea Damante un co**ione ma l'ho perdonato

Giulia De Lellis si sbottona su Andrea Damante: "Sì, l'ho perdonato. È stato un co**ione, ha capito di aver fatto una ca**ta". Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno ufficializzato il ritorno di fiamma con brevi video su Instagram. Ma i follower dell'influencer, nota per aver scritto un libro sui tradimenti dell'ex fidanzato con conseguente slogan "il perdono è come l'altezza o ce l'hai o non ce l'hai e io non ce l'ho", sono affamati di particolari e retroscena e così ieri sera, la De Lellis ha soddisfatto alcune piccole curiosità in diretta Instagram.

A chi le ha chiesto se riscriverebbe il libro ha detto: "Assolutamente sì. Ha fatto bene a me e a tanti di voi", mentre a un fan che le domandava come fa a fidarsi di chi l'ha tradita, ha replicato: "Perdonando. Se ne vale la pena ovviamente perché tutti possono sbagliare! In generale: se reputo troppo intelligenti le persone che ho davanti, rispetto allo sbaglio commesso, con un po’ di tempo, mi passa perché sbagliare è umano! Se ti riferisci al dama: lo l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa 2 anni fa, non ricordo più) quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto...nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la ca*ata) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto. Era bello, giovane, e leggero (per non dire un po' co**ione). É capitato a tutti. Infine per i casi rari: se il male mi è stato fatto apposta, ti rovino...ma nessuno mi fa questo tipo di cose solo x ferirmi, o almeno raramente...so essere troppo cattiva, non conviene mai". Giulia De Lellis è stata molto più evasiva sul sentimento che ora la lega a Damante: "Per dire a voi cosa succede nella mia vita sentimentale, devo prima capirlo bene io".