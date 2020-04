Giacomo Urtis diventerà ermafrodita. E litiga con Rodrigo Alves

Litigio e svolta radicale per Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei vip. Alberto Dandolo su Dagospia ha rivelato di una lite furibonda tra Urtis e Rodrigo Alves, il brasiliano noto fino a poco tempo fa come il Ken umano.

Alla base dello scontro ci sarebbero i cambiamenti estetici di Alves, deciso a completare la transizione di genere (da uomo a donna) e la scelta del suo amico chirurgo di mutare pelle e organi sessuali. Si legge su Dagospia.it: “Diventerà una ermafrodita con vagina, piccolo pene e i tratti somatici delle donne nord coreane”.

Per approfondire leggi anche: Urtis scandalizza Chiambretti

Urtis ha dichiarato al sito di Roberto D’Agostino: “Non diventerò mai come certe persone, un fenomeno da baraccone. Sarò una ermafrodita elegante e discreta. In questo periodo cucino tutti i giorni salmone perché mi rimanda al profumo della patatina e passo le notti a pettinare le mie parrucche. Mi manca la gioia del sesso. La mia verginità vaginale la regalerò ovviamente a un uomo che mi possiederà in una città segreta al confine tra le due coree!”.