Romina Power e il post di fuoco, guerra alla Lecciso (in quarantena con Al Bano)

Quello di Romina Power sembrerebbe un post di fuoco. I più attenti, quelli che non perdono nemmeno un episodio della soap che si consuma a Cellino, leggono tra le righe un messaggio che potrebbe essere diretto a Loredana Lecciso. L’ex moglie di Al Bano, reduce dalle dirette ad Amici, scrive: “Ed ora che i miei impegni lavorativi sono terminati torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena”.

Ma a Cellino c’è anche Loredana Lecciso, la donna con la quale Al Bano ha avuto due figli (Jasmine e Bido). Su Instagram Loredana ha pubblicato varie foto con Carrisi, sempre più vicini. Abbracciati poi nel bosco della grande Tenuta a passeggiare. Insomma, la quarantena a di Loredana insieme ad Al Bano sembra quasi una luna di miele. E nei giorni scorsi, sempre la Lecciso, ha raccontato questo periodo trascorso a Cellino ai più importanti settimanali. Al Bano non ha mai smentito le parole di Loredana che ha parlato anche di feeling mai spento con Carrisi.

Adesso il post della Power, che torna a Cellino, potrebbe infiammare di nuovo il gossip. Si tratta di una frecciatina indirizzata a Loredana? Tra l’altro, proprio la Lecciso aveva teso mesi fa la mano alla Power con un messaggio chiaro quando andò al Live non è la d’Urso. “Sono disposta anche ad incontrarla per un caffè, mi farebbe piacere”, raccontò Loredana. Un vero appello, una tregua alle voci che da anni si rincorrono sulla loro presunta rivalità. Ma a quelle parole, a quanto pare, non ci sarebbe stato mai un’eco da parte di Romina. Al Bano, invece, aveva detto: “Mi piacerebbe che potessero stringersi la mano”. Una vera dichiarazione di pace, come è giusto che sia da parte di un grande personaggio come Carrisi (ambasciatore di pace da sempre con il linguaggio della musica e con la sua inimitabile voce). Ora che Romina annuncia l’arrivo a Cellino - dove trova Loredana - potremmo aspettarci il tanto atteso caffè pomeridiano tra loro? Sarebbe una bella pagina di gossip. La Lecciso ha fatto già il primo passo. Si attende quello dell’ex moglie di Carrisi.