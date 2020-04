Giulia De Lellis-Andrea Iannone, l'amore è finito ma spunta il messaggio segreto

Damante - De Lellis, spunta un messaggio inaspettato della sorella di Giulia. A chi è rivolta quella frecciata?

Adesso nella storia tra Iannone e la De Lellis, finita all’improvviso nel peggiore dei modi, spunta una nuova figura: la sorella di Giulia. Che sui social scrive: “Il tempo è galantuomo”. Come dire: “i nodi vengono al pettine”. A cosa si riferisce questa frase? Un giallo per adesso. La sorella di Giulia sembra rivolgersi a Iannone in modo diretto. Lui non risponde. E il gossip s’infiamma ancora di più.

Il settimanale di Alfonso Signorini, però, rivela che Iannone si sarebbe precipitato da Giulia nei giorni scorsi per riconquistarla. Atro interrogativo: Iannone vuole farsi perdonare qualcosa? I fan cercano la verità. Intanto, l’influencer si è buttata nella braccia di Damante per ricominciare una nuova storia d’amore. Che sta già facendo sognare tutti. Amore, dunque, appena sbocciato. Ovviamente per la seconda volta, visto che Damante e Giulia sono stati insieme diversi anni fa dopo Uomini e donne. A ufficializzare il ritorno di fiamma è stato il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini che ha pubblicato le prime foto esclusive dei Damellis. Tutto torna come prima. Più di prima, verrebbe da dire. E c’è già chi parla di un nuovo progetto televisivo per la coppia: “Temptation island vip?” Prematuro parlane ora. Soprattutto in tempi di crisi come quello che stiamo vivendo.