Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Lo canta Antonello Venditti, ma lo conferma molto spesso la storia. E adesso che è finita ufficialmente la storia d’amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, i fan della coppia sperano che possa avvenire il cosiddetto ritorno di fiamma. Ma la notizia - che hanno annunciato entrambi sui social - non è stata una doccia fredda. Da tempo, infatti, si parlava di una forte crisi tra Gigi e Anna. A Sanremo, infatti, è stato uno degli argomenti che ha tenuto banco nella cronaca rosa e nel party serali nella città ligure. Gigi e Anna, però, non hanno dato modo ai gossippari di entrare a gamba tesa nell’argomento con dichiarazioni ufficiali. Adesso sembra che sia cambiato qualcosa tra loro. Quindi è arrivato l’annuncio choc, scritto sui profili social. Stesse parole, stesso post. “Non stiamo più insieme. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l'uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata", hanno scritto D’Alessio e la Tatangelo.

Già nel 2017 la coppia era stata al centro di una profonda crisi, rientrata in corner. Dopo quattordici anni d’amore è finito tutto. Una crisi che non lascia spazio, almeno dalle prima indiscrezioni, a possibili ripensamenti. Ma col tempo potremmo assistere a nuovi colpi di scena. Chissà.