Al Bano e Loredana Lecciso insieme. Cosa fa Romina

Altro che “amici”: la nuova foto di Al Bano e la Lecciso infiamma il gossip. E Romina....

Amici o altro? Il dubbio per gli appassionati del triangolo di Cellino è atroce. Ma qualcosa continua a muoversi nel Salento a colpi di foto su Instagram che animano il gossip. Intanto, mentre Loredana Lecciso e Al Bano sono fotografati insieme in un selfie bianco e nero, la Power (ex moglie di Carrisi) si prepara ad Amici di Maria De Filippi con Al Bano.

Soltanto poche settimane fa, la Lecciso ha dichiarato al settimanale “Chi”: “La passione con Al Bano non si è mai spenta”. Una frase che ha fatto, immediatamente, il giro delle redazioni giornalistiche. Come dire: un bel boccone per gli amanti della cronaca rosa. Da mesi, ormai, Al Bano e Loredana pubblicano foto insieme. Sempre sorridenti, sempre vicini con quel ritrovato equilibrio che fa invidia a tutti.

Una delle tante didascalie ad un selfie a Cellino recita: “10 mila passi nel bosco”. La frase potrebbe nascondere un significato e potrebbe alludere alla passione mai assopita in questi anni. Il triangolo di Cellino, quartier generale da sempre di Carrisi, continua ad essere infuocato.