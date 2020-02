Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme in gran segreto in Messico

Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme: il sogno dei fan di mezzo mondo si avvera? L’attore premio Oscar e l’ex prima moglie sono l’Albano e Romina Power d’Oltreoceano e Angelina Jolie è la loro Loredana Lecciso. Secondo l’inglese Heat Magazine, il lieto fine della favola è dietro l’angolo, per la precisione in Messico: Brad Pitt starebbe organizzando in gran segreto (mica tanto) una fuga d’amore con Jennifer per festeggiare l’Oscar come miglior attore non protagonista in “C’era una volta a Hollywood”. Destinazione? La spiaggia di Cabo St. Lucas, molto amata dalle star per la bellezza del mare e la privacy dei resort. Una gola profonda ha raccontato a Heat Magazine: “Brad e Jen hanno un appuntamento segreto per celebrare la sua vittoria agli Oscar 2020. Si sono incrociati al party post Oscar organizzato da Guy Oseary, ma non si sono scambiati gesti affettuosi in pubblico. Adesso hanno in programma di passare del tempo insieme nell’esclusivo hotel, San Vicente Bungalows, che garantisce il totale anonimato poiché gli ospiti devono lasciare il telefono all’arrivo”.

Sempre l’amico ha dichiarato: “Non vedono l’ora di stare insieme ora che il trambusto della stagione dei premi è concluso. Jen è così felice che Brad sia tornato a essere una delle top star di Hollywood. Ha guardato la serata degli Oscar a una festa provata e si è illuminata d’orgoglio quando ha vinto. Amano la loro vita in questo periodo. Le rispettive carriere hanno raggiunto picchi mai visti. Soprattutto Brad, che ha avuto il maggior riscontro – professionale e personale – da quando è tornato sobrio due anni fa. L’attore sarebbe pronto a portare questa relazione al piano successivo”. Pitt e Aniston si erano salutati per la prima volta in maniera affettuosa, in pubblico, ai Sag Awards: lei si era complimentata con l’ex marito e Brad era rimasto incantato davanti al volto di “Friends” che teneva un discorso. Il tutto con buona pace di Angelina Jolie contraria al riavvicinamento dell’ex marito alla prima moglie.