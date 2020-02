Stefano De Martino, gestaccio a Belen. E il video dello sputo in faccia sparisce sui social

Il video dello sputo in faccia di Stefano De Martino alla moglie Belen Rodriguez pubblicato su Instagram non deve aver riscosso un grande successo visto che alla fine la coppia ha deciso di rimuoverlo dai social. Nella clip, pubblicata sulle storie di Instagram della coppia, è l'ora di pranzo quando Belen chiede a De Martino se avesse sputato e lui, per scherzare, lo fa per davvero, colpendo in pieno la showgirl argentina che scoppia a ridere. La coppia si trova ad Aix en Provence, in Francia, dove ha fatto tappa per la notte in vista della destinazione finale del loro viaggio, la regione della Camargue.