Davide Misiano boccia il testo di Sanremo. Riki lo insulta: sei una checca

Il professore di Latino di "All Together Now", Davide Misiano, ha bocciato il testo della canzone portata da Riki a Sanremo. Il professore di Latino ha scritto che il testo di "Lo sappiamo entrambi" è stato il più brutto del Festival e il cantante non l'ha presa affatto bene.

Su Instagram gli ha scritto: "Sai cosa? Sono bello e intelligente. Andate in crisi voi brutti e intellettuali. Tu sei pure checca e le checche per definizione sono frustrati. Si vede dal tuo sguardo in quella foto".