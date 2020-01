Al Bano e Loredana di nuovo insieme? La foto nel bosco, messaggio a Romina

Diecimila passi nel bosco. Insieme ancora una volta ed uniti più che mai. Loredana Lecciso pubblica una foto con Al Bano a Cellino San Marco ed è subito pioggia di like. Adesso, però, scoppia un nuovo gossip: Al Bano e Loredana sono tornati insieme? Giallo. Ma chi conosce bene la coppia metterebbe la mano sul fuoco sostenendo che da sempre tra loro c’è una complicità estrema. Che supera ogni ostacolo.

Leggi anche: Al Bano e Romina a Sanremo con la figlia

Insieme, Loredana e Al Bano, hanno avuto due figli: Bido e Jasmine. Solo qualche mese fa Carrisi aveva celebrato la sua lunga carriera con uno show in prima serata intitolato: “55 passi nel sole”. Ma adesso ne fa 10mila nel bosco con la Lecciso. Per i gossippari c’è sicuramente un feeling sospetto. I diretti interessati, però, sembra che non amino molto le spifferate della cronaca rosa. La foto insieme, però, fa sognare tutti. E questo basta ai fan.