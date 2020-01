Riecco Luigi Favoloso: sono in Armenia ma... Continua la "fuga" dell'ex di Nina Moric

E adesso Luigi Favoloso è tornato operativo sui social. Per fortuna nulla di grave. L’ex di Nina Moric, dopo quasi tre settimane di assenza, torna a far sentire la propria voce con un video registrato in Armenia. Ma non sarà lì per molto tempo: l’ex della Moric annuncia di essere pronto a cambiare Paese molto presto. Poi lancia una sfida: “La mia domanda è, ma non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre caz***? E soprattutto non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da temere e nulla da nascondere? Io sono a Yerevan, la capitale dell'Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte sarò già in un'altra nazione”, tuona Favoloso.

E soltanto qualche giorno fa, durante una lunga diretta al Live, la mamma di Favoloso si era scontrata in studio con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Mussolini: entrambi l’accusavano di essere poco preoccupata (stranamente) per la scomparsa di suo figlio. La signora Loredana ne aveva denunciato la scomparsa de poi ha ritirato tutto, ma sembra che la Procura sia andata avanti con le indagini. Ora che Favoloso è tornato a farsi vivo, con tanto di videomessaggio choc, cosa accadrà? La Moric, sempre in studio aveva tuonato contro il suo ex accusando di presunte aggressioni. L’ex modella ha presentato una denuncia con il suo avvocato.