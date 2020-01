Spunta Luigi Favoloso. Dove sta l'ex di Nina Moric

La favolosa fuga dell’ex della Moric: ecco dove si trova adesso. Da giorni non si hanno più notizie di Luigi Favoloso, l’ex di Nina Moric. Secondo le ultimissime indiscrezioni, però, si troverebbe in Svizzera. A “pizzicarlo” è il settimanale Chi, che pubblica le foto del’ex gieffino.

Per approfondire leggi anche: L'ex della Moric scompare nel nulla

Ma il primo avvistamento di Favoloso, qualche settimana fa, è arrivato durante una puntata di Pomeriggio5 quando un telespettatore inviò una foto in treno dell’ex gieffino dopo gli appelli lanciati da Barbara d’Urso. E il pubblico ha risposto con uno scatto (probabilmente prima della fermata di Milano Rogoredo) realizzato con uno smartphone.

Adesso ci sono altre notizie. Il nuovo avvistamento, con tanto di scatto realizzato a Locarno (in Svizzera), mostra un Favoloso molto dimagrito. Il mistero, però, resta legato al motivo del suo allontanamento da casa. Sua madre, la signora Loredana, aveva in un primo momento denunciato la scomparsa di Luigi e poi ha ritirato la denuncia. Al Live, domenica scorsa, lo scontro diretto con Gianluigi Nuzzi - conduttore di Quarto grado - che ha raccontato i fatti con molta attenzione giornalistica cercando testimonianze e scoop sul caso. Ci sarebbero anche alcuni filmati, che sarebbero al vaglio della Procura, di Favoloso che si allontana dalla casa di sua madre (nel Napoletano). Lei, in diretta dalla d’Urso ha smentito questa tesi. Ma Nuzzi a Quarto Grado ha mandato in onda questi filmati. Che, quindi, esistono per davvero. La Moric, invece, ha presentato un esposto tramite il suo avvocato in Procura contro Favoloso, che sarebbe accusato di presunte aggressioni. Non si tratta più di un caso di gossip, ma di cronaca.