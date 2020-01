Brad Pitt e Jennifer Aniston, i fan sognano il ritorno di fiamma

Brad Pitt e Jennifer Aniston molto vicini alla premiazione dei Sag Awards, il riconoscimento assegnato annualmente dalla "Screen Actors Guild" per le migliori interpretazioni degli attori membri della stessa associazione.

Pitt ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nell'ultimo film di Quentin Tarantino "C'era una volta a...Hollywood". La Aniston, invece, è stata premiata come miglior attrice protagonista per la serie in onda su Apple Tv "The Morning Show". Come che sia, Brad Pitt si è fermato davanti a un televisore a guardare l'ex moglie con aria soddisfatta. Poi entrambi sono stati pizzicati mentre si salutavano con affetto. I fan sognano...