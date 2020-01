Al mercato col pancione. Eleonora Daniele fa la spesa premaman

Shopping premaman e poi spesa al mercato. Le prime foto di Eleonora Daniele in dolce attesa le pubblica “Chi”, il settimanale di Alfonso Signorini. La giornalista veneta diventerà mamma in estate quando nascerà Carlotta: prima figlia per Eleonora e suo marito Giulio Tassoni, si sono sposati a settembre scorso dopo un lungo fidanzamento.

Eleonora ha annunciato la gravidanza qualche settimana fa alla fine di una puntata di Storie italiane, il suo programma del daytime che raggiunge ogni giorno il 20% di share. La Daniele ha voluto condividere con il suo pubblico la bella notizia. E domenica scorsa è stata ospite di Mara Venier che si è commossa quando le ha proposto di fare da madrina a Carlotta. Un lungo abbraccio in studio tra lei e Mara. L’applauso del pubblico in studio e da casa. La Daniele, cintura nera di share, ha ricevuto gli auguri da tutto il mondo della tv per l’arrivo di Carlotta. Che in grembo, ogni giorno, è già in diretta con lei.