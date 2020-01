Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio insieme. Cosa fanno a Cellino

Pranzo a Cellino: Malgioglio e la Lecciso fanno boom sui social. Malgioglio fa tappa a Cellino. Pranzo pugliese con Loredana Lecciso nel quartier generale di Carrisi (che secondo indiscrezione potrebbe essere stato con loro a pranzo nelle sue Tenute alle porte di Brindisi, anche se non compare nel selfie).

Foto di rito assieme e pioggia di like: Loredana e Cristiano sono amici da tempo e lo scatto fa subito boom. Entrambi sono amatissimi dal pubblico, seguiti da migliaia di fan anche su Instagram. E l’incontro di oggi potrebbe nascondere qualcosa di sorprendente e bello che incuriosisce tutti. In queste settimane, tra l’altro, Cristiano sta spopolando con "Notte perfetta", la sua nuova hit invernale in vetta alle classifiche da settimane. E se la ballasse anche la Lecciso in tv? Mistero.