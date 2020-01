Al Bano in tv con Romina. Loredana Lecciso a casa dell'ex. Cosa succede a Cellino

Loredana Lecciso a casa di Al Bano per Capodanno. Ecco la foto che testimonia quel “feeling” sospetto con il Leone di Cellino. Scalinata di legno. Foto, ultima del 2019, scattata proprio lì nelle Tenute Carrisi. Loredana Lecciso, sua sorella ed un’amica di famiglia brindano così all’anno che è iniziato da poco. L’ex di Al Bano (con il quale ha avuto una lunga storia durata vent’anni) trascorre il 31 dicembre a casa di Carrisi (impegnato per il concerto in tv su Rai1).

Ma una fonte anonima continua a svelarci che tra la Lecciso e Al Bano ci sarebbe una complicità sempre più forte. “Ex o non ex? Questo è il problema!”, verrebbe da dire. E questa tesi viene supportata pure dallo scatto di Natale tra Loredana, Al Bano e Bido (uno dei loro figli), realizzato sempre a Cellino. In definitiva, Loredana e Al Bano hanno i trascorso le feste di Natale assieme, come è avvenuto anche lo scorso anno. In un’intervista recente il cantante pugliese aveva detto: “Sogno un Natale sereno e di pace”. A quanto pare è stato così. Carrisi, che ha fatto un viaggio lampo con i suoi due figli Bido e Jasmine a Santiago, è tornato nel suo amato Salento per le feste. Lì, ad attenderlo, c’era Loredana. Che in tv a Live non è la d’Urso, qualche mese fa, aveva lanciato un appello all’ex moglie di Carrisi. “Potrei incontrarla senza alcun problema. Magari per un caffè insieme e una stretta di mano....”: parole, queste, che hanno avuto da subito tutto il sapore dell’appello. Inascoltato, per adesso, da parte della Power. Chissà cosa accadrà nel 2020!