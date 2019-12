Loredana Lecciso e Al Bano uniti più che mai: cosa rivela lo scatto di famiglia

Anche quest'anno Natale insieme. Loredana Lecciso e Al Bano uniti più che mai con i loro figli, Bido e Jasmine. E dopo la foto, che la Lecciso ha pubblicato sui social, si riaccende il gossip.

Sembra, infatti, che la showgirl e il cantante abbiamo trascorso le festività di Natale a Cellino. Un periodo di serenità per Carrisi, che dalle pagine di Nuovo (in un’intervista esclusiva) aveva espresso questo desiderio. Avverato. Adesso che la foto ha fatto il pieno di like, Al Bano si prepara al concerto di fine anno (come sempre lo vede impegnato in prima linea). Ma resta un rebus per molti fan: dov’era Romina a Natale? Mistero. Per adesso ancora irrisolto. La Lecciso, soltanto poche settimane fa in studio dalla d’Urso aveva lanciato un appello all’ex moglie di Al Bano. “Sono disposta ad incontrarla, senza alcun problema prenderei un caffè con lei”, aveva detto Loredana. Nessuna risposta dalla Power. Per adesso.

Loredana, a quanto pare, anche quest’anno è stata incoronata “regina di Cellino” senza troppi giri di parola. Tra lei e Al Bano c’è un rapporto invidiabile: stima, complicità, rispetto e bene. Da imitare.