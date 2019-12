La Regina Elisabetta fa gli auguri di Natale. Ma spariscono Harry, Meghan e baby Archie

“Se mi lasci ti cancello”. E’ quanto deve aver pensato non una fidanzata sedotta e abbandonata, ma Elisabetta II, la Regina per eccellenza. Sua Maestà è stata sedotta e abbandonata dall’americana Meghan Markle alla quale aveva aperto i portoni di casa Windsor nella speranza che il suo essere una (mini) celebrities, rinforzasse il fragile Harry d’Inghilterra, insofferente alla pressione della stampa dopo la morte della mamma Lady Diana. Così non è stato. La Duchessa di Sussex ha patito così tanto il protocollo reale da trascinare il Duca in Canada per un mese e mezzo convincendolo addirittura a rompere con la tradizione: niente Natale nel castello di Sandringham con la nonna e l’ingombrante parentado. All’affronto, Elisabetta ha risposto con sontuosa eleganza: non una parola, ma nemmeno una foto.

Merry Christmas!

This year The Queen's Speech was filmed in the Green Drawing Room at Windsor Castle. It will be broadcast on Christmas Day at 3pm GMT.

This year marked the 75th Anniversary of D-Day & in the speech Her Majesty will reflect on the commemorations.

(1/3) pic.twitter.com/Mcw1k6LU5I — The Royal Family (@RoyalFamily) December 24, 2019

Domani, al termine di un anno orribile per la Gran Bretagna a causa della tormentata Brexit e per la Corona a causa dello scandalo che ha travolto il figlio Andrea (il caso Epstein, nda), Sua Maestà terrà il consueto discorso di Natale. Come si evince da alcune anticipazioni della stampa, inviterà a superare le divisioni per il bene comune: “Piccoli passi nella fede e nella speranza possono superare le vecchie differenze e le profonde divisioni per portare armonia e comprensione. Certo, la strada non è sempre facile e a volte quest'anno è sembrata abbastanza accidentata, ma piccoli passi possono fare una grande differenza”. Ma è stata diffusa anche un’immagine della Regina, vestita con un abito blu luminoso arricchito da una spilla di brillanti. La sovrana è seduta alla scrivania e in primo piano ci sono le foto di diversi membri della famiglia reale: in primis Carlo e Camilla, a seguire il 98enne principe Filippo (appena dimesso dopo quattro notti in ospedale), poi la cartolina di Natale di William e Kate con i tre figli George, Charlotte e Louis e infine l'immagine del padre, Giorgio VI. Indovinate chi non viene a cena? Sì proprio loro: i duchi di Sussex con Archie (e ovviamente quello scapestrato di Andrea). Cancellati come già avvenuto in passato. E questa volta non può essere un caso o una normale rotazione delle cornici.

Harry e Meghan fanno spallucce e grazie al faccino buffo di Archie si “vendicano” via social. Hanno deciso di far pubblicare sull’account Twitter del Queen's Commonwealth Trust, organo del quale sono presidente e vice presidente, la loro cartolina di Natale e Felice Anno Nuovo ed è stato un successone. Nello scatto, rigorosamente in bianco e nero, si vedono i Duchi di Sussex ridere di gusto sullo sfondo e in primo piano Archie a carponi con due meravigliosi occhi a mandorla e un’espressione tirabaci. Insomma, hanno affidato al visetto irresistibile di Archie le loro chance di risultare simpatici ai sudditi britannici.