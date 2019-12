Lamberto Sposini torna sui social. Così commuove il pubblico

Lamberto Sposini torna a postare una foto su Instagram. E commuove il pubblico. Il giornalista si fa vedere poco prima delle feste di Natale. Non accadeva dallo scorso mese di luglio. Nella foto è con l'amica Cesara Buonamici. Appena vista la foto, i fan di Sposini hanno inondato il suo account con messaggi d'affetto.

Per approfondire leggi anche: NADIA TOFFA, MESSAGGI DA FRIZZI E SPOSINI

Nel 2011 il giornalista è stato colpito da un grave ictus e da allora si è ritirato a vita privata. Ma, come dimostrato in queste ore, il pubblico non l'ha dimenticato e continua a nutrire per lui sincere forme di affetto e attaccamento. Niente di meglio poche ore prima di Natale.