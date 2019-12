Anna Falchi mezza nuda per la Lazio. Così prende in giro la Juve

La sua Lazio vince la Supercoppa e Anna Falchi si sfoga su Instagram. Si fa vedere in reggiseno e il web impazzisce. Come se non bastasse si diverte anche a mandare fracciatine alla Juventus di sarri sconfitta a Riad per 3 a 1.

Per approfondire leggi anche: ANNA FALCHI SI FA IL SELFIE DELLE VACANZE

E sulla squadra bianconera dice: "Non so come mai...ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero". E infatti la foto che posta su Instagram è proprio in bianco e neo. Poi nel post si lascia andare e ringrazia i biancocelesti: "Grazie per questo bel regalo di Natale della mia @official_sslazio Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più #lulic71 ma #lulic73 , eroe del 22 dicembre. (Il mio numero fortunato) GRAZIEEEEEEEEE E SEMPRE FORZA LAZIOOOOOOOOOO".