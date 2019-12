Luca Onestini e Ivana, a Vieni da me la verità sul matrimonio

Nessuna crisi, ma nemmeno nessun matrimonio. Luca Onestini e Ivana Mrazova si amano come il primo giorno e l'ex tronista ha voluto ribadire l'intensità del loro legame a "Vieni da me", il programma di Caterina Balivo su Raiuno. Luca Onestini ha sorpreso la fidanzata, conosciuta due anni fa all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2, l'edizione rimasta nel cuore degli amanti del genere, con una lettera dolcissima e un mazzo di rose rosse. "Grazie per aver portato il colore nella mia vita, per essere il primo e l'ultimo sorriso delle mie giornate" ha dichiarato, tra le altre cose, un romanticissimo Luca.

Caterina Balivo ha chiesto se fosse giunto il momento della proposta di matrimonio, ma Onestini è stato lapidario: “No, non ancora. Siamo troppo giovani e poi io mi devo laureare, mancano ancora due anni di università”. Onestini ha anche sottolineato che non c'è mai stata crisi nel rapporto e che il gesto d'amore pubblico non era per farsi perdonare qualcosa, ma perché crede sia importante testimoniare costantemente alla propria compagna l'amore che prova.